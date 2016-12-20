Статистика системы FIS
Компаний: 216 677
Товаров и услуг: 3 180 753
Городов: 1 474
- ZZBO - первый Российский Завод бетоносмесительного оборудования полного цикла: от бетоносмесителей до бетонных заводов!Златоуст,
+7 (351) 900-90-16
- Алмазные карандаши Алмазные круги Твердосплавный и алмазный инструментНовосибирск,
+7 (383) 342-54-57
- Полный спектр светодиодной продукции по самым низким ценамРостов-на-Дону,
+7 (905) 479-888-3
- Системы безопасности и их элементы. Полный спектр услуг: проектирование, продажа, монтаж и обслуживаниеОмск,
+7 (3812) 790015
- Стандартные и нестандартные соединительные детали трубопроводов высокого давления. Продукция сертифицирована РостехнадзоромНижний Новгород,
+7 (831) 413-54-98
- ПРОИЗВОДИМ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ЖБИ! Гарантия. Качество. Пусконаладка. Обучение. СервисСимферополь,
+7 (978) 839-82-63
- Маникюрные и педикюрные инструменты Помогать вам - наша работа!Санкт-Петербург,
+7 (921) 354-90-01
- Завод производит теплоизоляцию, утеплитель, изоляцию, фольма-ткань, фольгоизол, уплотнительную ленту, демпферную. Поставки на объекты по всей РоссииНовосибирск,
+7 (800) 250-69-29
- Стартеры и генераторы из ЕвропыМосква,
8 (800) 555-30-58
- Мы, в нашей команде, разработали уникальное оборудование и приспособления, и изготавливаем их с помощью станков ЧПУБелгород,
+7 (920) 596-58-52
- Лучшая техника - по лучшим ценам!Санкт-Петербург,
+7 (951) 688-74-47
- Высококачественные клеевые материалыНовосибирск,
+7 (800) 250-71-09
- Чжэнчжоу,
+86 (155382) 64108
- Пекин,
+86 (10586) 72477
- 让每个人都了解民族服饰Хух-Хото,
15164957740
- Шандун,
+86 (177) 93218891
- Умеренные цены. Качество, не уступающее SANDVIK, MESTOШанхай,
0086-21-58386286
- Cangnan Qiaofu Cotton Textile FactoryВэньчжоу,
+0086 (135) 66117101
- наши товары——Безопасно поестьПекин,
+86 (1369) 3925184
- Здравствуйте от Китая Гуанчжоу. переводчик в Гуанчжоу.chinadinis.com. услуги переводчика в Гуанчжоу и на всей территории Китая. Добро пожалГуанчжоу,
+0086 (1382) 6193395
- Мы работаем не только чтобы поставлять качественную продукцию, но и доставлять вам радость, мы работаем для вас!Чэнду,
+00 (86) 2865594996
- Под голубое небо с белыми облаками, для лучшего будущегоНаньян,
+86 (1371) 8429294
- Вэньчжоу,
+86 (577) 67982220
- Мы проведем маркетинговые каналы прямо к Вашим ногам!Пекин,
+86 (134) 175-90-009
- 30.12.2016 - Екатеринбург
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Дорогие друзья! От имени нашей компании хочется поздравить всех наших постоянных и случайных…
- 30.12.2016 - Орск
Завод Горных Машин поздравляет Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!
Завод Горных Машин поздравляет Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством! Желаем счастья,…
- 29.12.2016 - Орск
ООО "Завод Горных Машин" на постоянной основе принимает заказы на ремонт дробильного оборудования.
ООО "Завод Горных Машин" на постоянной основе принимает заказы на ремонт дробильного оборудования.
- 29.12.2016 - Орск
Остатки на 29.12.2016г. на складе готовой продукции.
Завод производитель предлагает из наличия запасные части со склада готовой продукции.
- 29.12.2016 - Санкт-Петербург
С Новым Годом!
Шинный центр "Эксклюзив" поздравляет Вас с Новым Годом.
- 28.12.2016 - Екатеринбург
МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Зависимость энергетической отрасли страны от иностранных технологий находится на критическом уровне,…
- 28.12.2016 - Орск
ООО"Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения!
ООО"Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения, проводя ремонты различного…
- 28.12.2016 - Орск
ООО "ЗГМ" прошел добровольную сертификацию Системы менеджмента качества!
ООО "ЗГМ" прошел добровольную сертификацию Системы менеджмента качества! Мы соответствуем ГОСТ Р…
- 28.12.2016 - Орск
Предлагаем из наличия на складе зап.части для ЭКГ-5!
Запасные части для ЭКГ-5 в наличии у завода производителя.
- 27.12.2016 - Москва
С наступающим Новым 2017 годом и Рождеством от "Вэлтэкс"!!!
Коллектив компании «Вэлтэкс» поздравляет всех с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!!! График…
- 27.12.2016 - Казань
Повышение цен в январе 2017 года
Повышение цен в январе 2017 года!
- 27.12.2016 - Москва
Повышение цен в январе 2017 года
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о предстоящем повышении цен в январе 2017 года!
- 27.12.2016 - Миасс
С наступающим Новым годом!
Дорогие коллеги, партнеры, клиенты, в преддверии Нового года хочется пожелать вам одного — успеха!…
- 26.12.2016 - Екатеринбург
ТЕПЛАЯ БЕСЕДА О ТЕПЛЫХ ПОЛАХ
В минувший четверг в Тюменском офисе компании Альфаснаб прошло обучение по продаже кабельных и…
- 22.12.2016 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет, обновление и расширение линейки навесных шкафов EKF
В ассортименте щитов учета серии (ЩУ IP54) от EKF появились две новые коробки с защитным козырьком…
- 22.12.2016 - Санкт-Петербург
Формовые пластины по ГОСТ 7338-90
На складе большой ассортимент формовых пластин по ГОСТу 7338-90 марок ТМКЩ и МБС
- 21.12.2016 - Ростов-на-Дону
Мы дилеры Friatec
Теперь мы офциальные дилеры компании Friatec на Юге России.
- 21.12.2016 - Ростов-на-Дону
Гофрированные трубы для канализации. Какие выбрать? Полиэтилен, ПВХ или полипропилен?
Прежде, чем говорить о выборе труб, хотелось бы сразу сориентировать читателя, что в данной статье…
- 21.12.2016 - Рязань
С Наступающим Новым 2017 Годом!
Режим работы магазина в праздничные дни.
- 20.12.2016 - Москва
КОМПАНИЯ «ВЭЛТЭКС» РАДА СООБЩИТЬ О СТАРТЕ АКЦИИ ТЕПЛО И ЭКОНОМИЧНО!
Только до 31 марта 2017 года компания «Вэлтэкс» предлагает свои покупателям отличную скидку на…
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?