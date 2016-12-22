Статистика системы FIS
Компаний: 216 842
Товаров и услуг: 3 181 083
Городов: 1 475
- ПИЩЕВОЕ И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ КРУПНЕЙШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯНовосибирск,
+7 (913) 4840602
- ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ — ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, СОПРОВОЖДЕНИЕ. Превосходное соотношение цены и качества!Москва,
+7 (495) 640-77-92
- Производство труб ППУ, трубы в ППУ изоляции с защитной оболочкойПолевской,
8 (800) 700-43-36
- Отличное качество по доступным ценам!Благовещенск,
+7 (4162) 56-11-62
- Российский высокопрочный крепеж! Производство любых металлоизделий под заказ. Болты, винты, шпильки, анкеры, гайки и шайбы. Термодиффузия и оцинковкаМосква,
+7 (903) 797-72-60
- Все виды спецтехники в одном месте!Новосибирск,
+7 (383) 381-89-99
- Уникальные идеи для Уникальных детей! Комплекс развивающих изделий для детей различного возраста и уровня развитияНовосибирск,
+7 (383) 381-37-30
- Мы не говорим, что мы лучшие - мы вам это гарантируем! Доставка по всей России и СНГ!Саратов,
+7 (8452) 708-998
- Многолетний опыт - профессиональные консультации по материалам!Москва,
+7 (495) 722-60-21
- Производство, ремонт и модернизация климатических камер отечественного и импортного производстваСанкт-Петербург,
+7 (812) 515-20-16
- Компрессорное оборудование, дизельные электростанции, сварочное оборудование: Продажа, Сервис, Ремонт, Аренда, Запасные части, расходные материалы.Челябинск,
+7 (351) 200-33-57
- Печать буклетов, листовок, блокнотов, плакатов в Москве Наше кредо: Работа должна выполняться быстро, качественно, не дорого!Москва,
+7 (495) 228-88-08
- Чжэнчжоу,
+86 (371) 86021387
- 让每个人都了解民族服饰Хух-Хото,
15164957740
- Харбин,
+86 (81086) 18245337409
- Шицзячжуан,
+86 (189) 31995936
- являясь одним из ключевых предприятий машиностроения Китая. И предприятие приобрело славы “Национальная Премия Труда”、“ Китайское машиностроение премЖичжао,
+86 (633) 7799277
- Чжэцзян,
+86 (159) 67899202
- Далянь,
+86 (411) 39551677
- различные ПЧСучжоу,
+183 (6306) 2062
- Пекин,
+86 (1831) 0034519
- Иу,
+86 (180) 72378579
- Биньчжоу,
+86 (158106) 14771
- Недорогая цнна,высокое качество,высокосортное обслуживаниеЦзинань,
+86 (18366) 134641
- 09.01.2017 - Орск
Остатки на складе
В наличии на складе более 5000 наименований запчастей для щековых и конусных дробилок. Гарантия.
- 09.01.2017 - Москва
Техническая труба со скидкой до 10% и более...
Техническая труба со скидкой до 10% и более...
- 09.01.2017 - Москва
Труба для воды ПЭ 100 и ПЭ 80 со скидкой до 20% и более...
Труба для воды ПЭ 100 и ПЭ 80 со скидкой до 20% и более...
- 09.01.2017 - Орск
Предлагаем из наличия на складе зап.части для ЭКГ-5!
Запасные части для ЭКГ-5 в наличии у завода производителя.
- 09.01.2017 - Подольск
Подрулевой переключатель света и габаритов для погрузчика Komatsu
Зиппартс продаёт запасные части электрической системы для вилочных погрузчиков.
- 09.01.2017 - Орск
Ремонт дробильного оборудования
ООО "Завод Горных Машин" производит ремонт дробильного оборудования любого уровня сложности
- 09.01.2017 - Орск
ООО"Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения!
ООО"Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения, проводя ремонты различного…
- 09.01.2017 - Орск
ООО "Завод Горных Машин" на постоянной основе принимает заказы на ремонт дробильного оборудования.
ООО "Завод Горных Машин" на постоянной основе принимает заказы на ремонт дробильного оборудования.
- 09.01.2017 - Орск
Остатки на 09.01.2017г. на складе готовой продукции.
Завод производитель предлагает из наличия запасные части со склада готовой продукции.
- 09.01.2017 - Орск
Вал эксцентриковый на конусную дробилку КМД-1200 запустили в производство. СКОРО поступит на склад!
Вал эксцентриковый на конусную дробилку КМД-1200 запустили в производство.
- 08.01.2017 - Санкт-Петербург
Твердотопливные пиролизные котлы
Твердотопливные пиролизные бытовые котлы (10 кВт - 50 кВт). С отопительными котлами мощностью от 10…
- 30.12.2016 - Екатеринбург
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Дорогие друзья! От имени нашей компании хочется поздравить всех наших постоянных и случайных…
- 29.12.2016 - Санкт-Петербург
С Новым Годом!
Шинный центр "Эксклюзив" поздравляет Вас с Новым Годом.
- 28.12.2016 - Екатеринбург
МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Зависимость энергетической отрасли страны от иностранных технологий находится на критическом уровне,…
- 27.12.2016 - Москва
С наступающим Новым 2017 годом и Рождеством от "Вэлтэкс"!!!
Коллектив компании «Вэлтэкс» поздравляет всех с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!!! График…
- 27.12.2016 - Казань
Повышение цен в январе 2017 года
Повышение цен в январе 2017 года!
- 27.12.2016 - Москва
Повышение цен в январе 2017 года
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о предстоящем повышении цен в январе 2017 года!
- 27.12.2016 - Миасс
С наступающим Новым годом!
Дорогие коллеги, партнеры, клиенты, в преддверии Нового года хочется пожелать вам одного — успеха!…
- 26.12.2016 - Екатеринбург
ТЕПЛАЯ БЕСЕДА О ТЕПЛЫХ ПОЛАХ
В минувший четверг в Тюменском офисе компании Альфаснаб прошло обучение по продаже кабельных и…
- 22.12.2016 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет, обновление и расширение линейки навесных шкафов EKF
В ассортименте щитов учета серии (ЩУ IP54) от EKF появились две новые коробки с защитным козырьком…
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?