Статистика системы FIS
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Городов: 1 488
- Все виды оборудования для выделки шкур, высокое качество по доступной цене от производителя!Малоярославец,
+7 (48431) 2-15-09
- Разработка, производство и поставка различных видов упаковки, маркировки и других сопутствующих товаровНовосибирск,
+7 (383) 210-50-57
- Трубы и фитинги из полиэтилена: цена, качество, комплексность и скорость поставокМосква,
+7 (495) 745-68-57
- ПРОИЗВОДИМ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ЖБИ! Гарантия. Качество. Пусконаладка. Обучение. СервисСимферополь,
+7 (978) 839-82-63
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+7 (925) 038-86-75
- Лучшее оборудование по оптимальной цене!Санкт-Петербург,
+7 (812) 993-29-95
- Подольск,
+7 (925) 030-37-88
- Одинцово,
+7 (495) 979-62-14
- Металлоформы для ЖБИ различной степени сложности - изготовление и проектированиеВеликие Луки,
+7 (911) 351-84-45
- Ливневка СГП-Л, КНС, резервуары и БИОКС-сгп - лидеры продаж. Установки очистки водыМосква,
+7 (495) 649-50-93
- Шины из Китая, для погрузчиков, экскаваторов- погрузчиков, мини погрузчиков и различной спецтехники. Отгрузка с ближайшего складаПодольск,
+7 (925) 091-86-26
- Официальный дилер Lavita & SolarVille Ltd.Co Ю.Корея и Eastec. Отправки по всей России. Большой склад в НовосибирскеНовосибирск,
+7 (383) 239-58-45
- Переводчик в Сямэне Сямыне, Фучжоу, Цюаньчжоу в Шаньтоу в Вэньчжоу в Тайчжоу в Нинбо в Шэньяне бизнес в КитаеДиректор - Андрей Моб: +86-15805921579 skype： wangzhp11 MSN:wangzhp1@hotmail.com E-mail: wangzhp@mail.ru Сайт： http://www.translate-ru.netСямынь,
+86 (0592) 15805921579
- наша компония занимается светотехникой ,включена :люстра, лампа накаливания, масляная лампа, неоновая лампа, цветные фонари и т.д.Пекин,
+86 (155) 37150459
- Ичунь (Хэйлунцзян),
786213556
- Высококачественные дизельные и газовые электрастанцииФучжоу,
+86 (591) 28068302
- Пекин,
+86 (24) 89898899
- высокая эффективность,простое операцие,хорошее качество переммешиванияЧжэнчжоу,
+86 (136) 83804381
- Фошань,
+86 (133) 80043406
- Высококачественные огнеупоры,прямых производителей,доступные каждомуЧжэнчжоу,
+7 (908) 7766966
- Качество прежде всего, Репутация первый. Строгий контроль качества, Для высококачественной продукции и хорошее обслуживание для обслуживания клиентовПекин,
+86 (185) 19785340
- Простые цены с качеством государственных компанийШанхай,
+86 (182) 90622170
- Быстро обеспечить качество продукции для потребностей клиентовДунгуань,
+86 (769) 33219610
- Мы проведем маркетинговые каналы прямо к Вашим ногам!Пекин,
+86 (134) 175-90-009
- 27.01.2017 - Курган
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Роторная косилка К-78М, предназначена для скашивания трав и мелкого кустарника диаметром до 20мм,…
- 27.01.2017 - Курган
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Оборудование Автогудронатора монтируется в кузов автосамосвала и предназначены для транспортирования…
- 27.01.2017 - Москва
Публикация в журнале International Journal of Current Research
В декабре 2016 года в международном научном журнале International Journal of Current Research была…
- 27.01.2017 - Санкт-Петербург
Покупай больше - плати меньше
Внимание! в продаже появились новые модели! А также, мы увеличили скидки на непромокаемую…
- 26.01.2017 - Орск
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения!
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения, проводя ремонты различного…
- 25.01.2017 - Москва
Новая изысканная коллекция LUXE Collection для ухода за кожей лица!
LUXE Collection - это эффективное омоложение кожи и новые тенденции в коррекции морщин, вдохновением…
- 20.01.2017 - Екатеринбург
ФАС УТВЕРДИЛА ИНДЕКСАЦИЮ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9…
- 20.01.2017 - Новосибирск
НОВИНКА 2017 ГОДА!
Светодиодные лампы PAR-56/LED24, POOL KING
- 20.01.2017 - Москва
Принимаем заказы на изготовление сувенирной продукции к 8марта, 23февраля, Пасхе
Текстильные подарки с символикой и логотипом Вашей компании - памятные сувениры для сотрудников и…
- 20.01.2017 - Москва
Новинки! Льняные скатерти с различными видами мережки
В феврале поступит Новая Коллекция столового текстиля с различными видами мережки. Новая палитра,…
- 19.01.2017 - Москва
Новинка от EKF уже в продаже в компании «Вэлтэкс»
Компания «Вэлтэкс» представляет новую конструкцию клемм СМК от производителя EKF. Новые конструкции…
- 19.01.2017 - Москва
Акция до конца января 2017г. Дарим скидку 20% на столовый текстиль
Только покупателям с ТП "FiS". C 20% скидкой можно приобрести скатерти и салфетки из ассортимента…
- 19.01.2017 - Курган
Дорожно-строительное оборудование. Прошлогодние цены. Термос-бункер РД-925.05 . КОХЕР.
Предназначена для механизации процесса приготовления и укладки литого асфальта при ямочном ремонте…
- 19.01.2017 - Курган
Готовимся к ямочному ремонту дорог. Фреза дорожная ФД-567
Холодное удаление твердых дорожных покрытий — наиболее предпочтительная современная технология для…
- 19.01.2017 - Екатеринбург
ШТРАФБАТАРЕЯ
Как будем по-новому платить за коммунальные услуги Управляющие компании с этого года будут платить…
- 17.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет новинку от DKC
С 15 декабря 2016 года DKC расширил ассортимент своей продукции новыми силовыми трансформаторами,…
- 16.01.2017 - Новосибирск
Практическая конференция
Современные методы управления бизнесом посредством использования уникальных технологий
- 13.01.2017 - Екатеринбург
С НОВЫМ ГОДОМ, ЖКХ
В феврале потребители коммунальных услуг получат новые "платежки". Что в них будет?
- 13.01.2017 - Москва
Кофе в дрип-пакетах в подарок
Кофе в дрип-пакетах в подарок при заказе любого кофе на сумму от 3000 рублей
- 12.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет очередную новинку от VARTON!
Широко известный производитель светотехнического оборудования VARTON запустил серийное производство…
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?