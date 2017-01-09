Статистика системы FIS
Компаний: 217 327
Товаров и услуг: 3 284 345
Городов: 1 485
- Москва,
+7 (925) 744-36-35
- Лучшее соотношение цены и качества!Челябинск,
+7 (351) 239-80-01
- Высококачественное оборудование, сырье и материалы для лакокрасочной, нефтехимической, масложировой, пищевой и фармацевтической промышленностиМосква,
+7 (495) 2320482
- Поставка строительного и промышленного оборудования и спецтехники из КитаяБлаговещенск,
+7 (4162) 56-00-86
- Мебель офисная, металлическая, мягкая, корпусная, школьная, компьютерные кресла, театральные кресла, кровати металлические, шкафы! Доставка беслатнаяРязань,
+7 (910) 566-75-85
- Мы, в нашей команде, разработали уникальное оборудование и приспособления, и изготавливаем их с помощью станков ЧПУБелгород,
+7 (920) 596-58-52
- Вся наша продукция строго соответствует действующим ГОСТам! Выгодные условия сотрудничества. Приемлимые цены!!!Москва,
+7 (495) 708-47-80
- Противомоскитные системы. Стеклообои. Химическое сырьеМосква,
+7 (495) 225-44-40
- Трубы для топлевно-энергетического комплекса и смежных отраслей. Стальные трубы 10Г2, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20СМосква,
+7 (495) 204-12-59
- Широкий ассортимент рабочей спецодеждыНовосибирск,
+7 (383) 349-25-59
- Многолетний опыт - профессиональные консультации по материалам!Москва,
+7 (495) 722-60-21
- Системы безопасности и их элементы. Полный спектр услуг: проектирование, продажа, монтаж и обслуживаниеОмск,
+7 (3812) 790015
- Иу,
13058950165
- Тайчжоу (Чжэцзян),
+86 (576) 84832988
- Качество и ДешёвкаУрумчи,
+86 (991) 4828018
- Пекин,
+86 () 17783063767
- Циндао,
+86 (372) 3285008
- Циндао,
+86 (532) 85821581
- Cangnan Qiaofu Cotton Textile FactoryВэньчжоу,
+0086 (135) 66117101
- Гуанчжоу,
+86 (186) 76115181
- Сиань,
+0086 (29) 85370919
- Шеньчжоу,
+86 (182) 89855101
- Хэби,
+000 (124) 12146743005
- у нас это разные для спецтехники, поставка прямо с завода, продукции высококачественные и цена низкая!Чэнду,
+86 (028) 87491615
- 20.01.2017 - Екатеринбург
ФАС УТВЕРДИЛА ИНДЕКСАЦИЮ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9…
- 20.01.2017 - Новосибирск
НОВИНКА 2017 ГОДА!
Светодиодные лампы PAR-56/LED24, POOL KING
- 20.01.2017 - Москва
Принимаем заказы на изготовление сувенирной продукции к 8марта, 23февраля, Пасхе
Текстильные подарки с символикой и логотипом Вашей компании - памятные сувениры для сотрудников и…
- 20.01.2017 - Москва
Новинки! Льняные скатерти с различными видами мережки
В феврале поступит Новая Коллекция столового текстиля с различными видами мережки. Новая палитра,…
- 19.01.2017 - Москва
Новинка от EKF уже в продаже в компании «Вэлтэкс»
Компания «Вэлтэкс» представляет новую конструкцию клемм СМК от производителя EKF. Новые конструкции…
- 19.01.2017 - Москва
Акция до конца января 2017г. Дарим скидку 20% на столовый текстиль
Только покупателям с ТП "FiS". C 20% скидкой можно приобрести скатерти и салфетки из ассортимента…
- 19.01.2017 - Курган
Дорожно-строительное оборудование. Прошлогодние цены. Термос-бункер РД-925.05 . КОХЕР.
Предназначена для механизации процесса приготовления и укладки литого асфальта при ямочном ремонте…
- 19.01.2017 - Курган
Готовимся к ямочному ремонту дорог. Фреза дорожная ФД-567
Холодное удаление твердых дорожных покрытий — наиболее предпочтительная современная технология для…
- 19.01.2017 - Екатеринбург
ШТРАФБАТАРЕЯ
Как будем по-новому платить за коммунальные услуги Управляющие компании с этого года будут платить…
- 17.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет новинку от DKC
С 15 декабря 2016 года DKC расширил ассортимент своей продукции новыми силовыми трансформаторами,…
- 16.01.2017 - Новосибирск
Практическая конференция
Современные методы управления бизнесом посредством использования уникальных технологий
- 13.01.2017 - Екатеринбург
С НОВЫМ ГОДОМ, ЖКХ
В феврале потребители коммунальных услуг получат новые "платежки". Что в них будет?
- 13.01.2017 - Москва
Кофе в дрип-пакетах в подарок
Кофе в дрип-пакетах в подарок при заказе любого кофе на сумму от 3000 рублей
- 12.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет очередную новинку от VARTON!
Широко известный производитель светотехнического оборудования VARTON запустил серийное производство…
- 12.01.2017 - Благовещенск
Отгрузка запчастей для асфальтного завода АБЗ
Отгрузка запчастей для асфальтного завода АБЗ для строительной компании города Красноярска.
- 11.01.2017 - Екатеринбург
ВАРЯТСЯ В СВОЕМ КОТЛЕ
Принятые Госдумой в первом чтении поправки в закон "О теплоснабжении" призваны сделать отрасль более…
- 10.01.2017 - Благовещенск
В продаже поршневая на двигатель Weichai Вейчай
Компания ООО "Альфа-СПК" предлагает к продаже поршневую на двигатель Weichai.
- 10.01.2017 - Москва
Компания "Вэлтэкс" представляет новинку от EKF!
Ведущий Российский производитель EKF расширил линейку электротехнической продукции и представил на…
- 09.01.2017 - Орск
Остатки на складе
В наличии на складе более 5000 наименований запчастей для щековых и конусных дробилок. Гарантия.
- 09.01.2017 - Подольск
Подрулевой переключатель света и габаритов для погрузчика Komatsu
Зиппартс продаёт запасные части электрической системы для вилочных погрузчиков.
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?