Статистика системы FIS
Компаний: 218 026
Товаров и услуг: 3 321 749
Городов: 1 491
- Комплексные услуги аренды спецтехникиКраснодар,
+7 (988) 240-67-62
- Запчасти для европейских грузовых автомобилей VOLVO, SCANIA, MAN, DAF, RENAULT, IVECO, MB и полуприцепов SAF, ROR, BPW по низким ценамСанкт-Петербург,
+7 (904) 638-75-57
- Завод производит теплоизоляцию, утеплитель, изоляцию, фольма-ткань, фольгоизол, уплотнительную ленту, демпферную. Поставки на объекты по всей РоссииНовосибирск,
+7 (800) 250-69-29
- Саженцы и деревья кедра напрямую от производителя с гарантией приживаемости 90% Доставка по всей РоссииКрасноярск,
+7 (908) 207-61-61
- Подольск,
+7 (925) 030-37-88
- Производство, ремонт и модернизация климатических камер отечественного и импортного производстваСанкт-Петербург,
+7 (812) 515-20-16
- ППУ, ВУС, ЦПИ изоляция труб. Компания является производителемСанкт-Петербург,
+7 (800) 700-36-32
- отличное качество, вкусные ценыМосква,
+7 (925) 4023374
- Трубы и фитинги из полиэтилена: цена, качество, комплексность и скорость поставокМосква,
+7 (495) 745-68-57
- Уникальные идеи для Уникальных детей! Комплекс развивающих изделий для детей различного возраста и уровня развитияНовосибирск,
+7 (383) 381-37-30
- Новосибирск,
+7 (383) 209-20-12
- ООО «Производственное объединение «СанТермо» - одна из ведущих российских компаний, специализирующаяся на производстве труб в ппу изоляции, сильфонныхЕкатеринбург,
+7 (800) 700-72-02
- Шицзячжуан,
+86 (189) 31995936
- Томатная паста и чеснок только; Томат выращивают в Синьцзяне; 6 лет опыт экспорта; 58740 квадратных метров завода; Система ISO и халал сертификатТяньцзинь,
+86 (22) 60763981
- Гуанчжоу,
+86 (186) 76115181
- Циндао,
+86 (532) 81706888
- Дунъин,
18232393633
- Иу,
+86 (180) 72378579
- Пекин,
+86 (185) 19785340
- высокое качество, прекрасный видЧжэнчжоу,
+86 (135268) 54143
- пресс-формыТайчжоу (Цзянсу),
+86 (576) 84335172
- Под голубое небо с белыми облаками, для лучшего будущегоНаньян,
+86 (1371) 8429294
- Пекин,
+86 (1300) 8091314
- Гуанчжоу,
+86 (0758) 3137055
- 03.02.2017 - Екатеринбург
МИНСТРОЙ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ПЛАТЕЖКИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
В квитанциях за ЖКХ появится новый раздел - "потребление при содержании общего имущества в…
- 03.02.2017 - Москва
с 01 по 14 февраля распродажа КПБ из сатина и Tencel
Спешите купить КПБ из сатина с 20% скидкой. КПБ Tencel - с 15%. Кол-во изделий ограничено.
- 03.02.2017 - Рязань
Скидка 10 % весь февраль
Акция на массажные складные столы
- 02.02.2017 - Орск
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения!
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения, проводя ремонты различного…
- 01.02.2017 - Новосибирск
В продажу поступили ручки для переноса ПЭТ !
Новые позиции в ассортименте - ручки для переноски ПЭТ-бутылок (одинарные и двойные). Цвет - в…
- 01.02.2017 - Екатеринбург
СЧЕТ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
За неправильное начисление платы коммунальщиков начнут штрафовать
- 31.01.2017 - Миасс
Льготный лизинг 2017
Государственная программа льготного лизинга - 2017 Хотите получить в пользование нужный вам…
- 31.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» рада сообщить о расширении ассортимента системы "B5 Combitech" от DKC Компания «Вэлтэкс» рада сообщить о расширении ассортимента системы
Ассортимент системы "B5 Combitech" для монтажных элементов DKC расширили, новое шарнирное крепление…
- 30.01.2017 - Рязань
Повышение цен на металлическую мебель
Повышение касается металлических шкафов, картотек, верстаков
- 27.01.2017 - Курган
Распродажа косилок по прошлогодним ценам!!! Роторная косилка – кусторез с манипулятором К-78М !!!!
Роторная косилка К-78М, предназначена для скашивания трав и мелкого кустарника диаметром до 20мм,…
- 27.01.2017 - Курган
ВНИМАНИЕ!!! ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!СКИДКА 10%!!! ЗАКАЗЫВАЙТЕ АВТОГУДРОНАТОР В КУЗОВ САМОСВАЛА У НАС!!!
Оборудование Автогудронатора монтируется в кузов автосамосвала и предназначены для транспортирования…
- 27.01.2017 - Москва
Публикация в журнале International Journal of Current Research
В декабре 2016 года в международном научном журнале International Journal of Current Research была…
- 27.01.2017 - Санкт-Петербург
Покупай больше - плати меньше
Внимание! в продаже появились новые модели! А также, мы увеличили скидки на непромокаемую…
- 25.01.2017 - Москва
Новая изысканная коллекция LUXE Collection для ухода за кожей лица!
LUXE Collection - это эффективное омоложение кожи и новые тенденции в коррекции морщин, вдохновением…
- 20.01.2017 - Екатеринбург
ФАС УТВЕРДИЛА ИНДЕКСАЦИЮ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9…
- 20.01.2017 - Новосибирск
НОВИНКА 2017 ГОДА!
Светодиодные лампы PAR-56/LED24, POOL KING
- 20.01.2017 - Москва
Принимаем заказы на изготовление сувенирной продукции к 8марта, 23февраля, Пасхе
Текстильные подарки с символикой и логотипом Вашей компании - памятные сувениры для сотрудников и…
- 20.01.2017 - Москва
Новинки! Льняные скатерти с различными видами мережки
В феврале поступит Новая Коллекция столового текстиля с различными видами мережки. Новая палитра,…
- 19.01.2017 - Москва
Новинка от EKF уже в продаже в компании «Вэлтэкс»
Компания «Вэлтэкс» представляет новую конструкцию клемм СМК от производителя EKF. Новые конструкции…
- 19.01.2017 - Москва
Акция до конца января 2017г. Дарим скидку 20% на столовый текстиль
Только покупателям с ТП "FiS". C 20% скидкой можно приобрести скатерти и салфетки из ассортимента…
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?