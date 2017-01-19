Статистика системы FIS
Компаний: 217 971
Товаров и услуг: 3 316 773
Городов: 1 491
- Купить щебень, песок, гравий, бой кирпича, асфальтовую крошку с доставкойМосква,
+7 (925) 038-86-75
- Изготовление металлоконструкций любой сложностиКрасноярск,
8 (913) 532-09-58
- Все виды спецтехники в одном месте!Новосибирск,
+7 (383) 381-89-99
- Завод по производству теплоизоляционной продукции. Наша цель — обеспечить надежное и экономичное теплоснабжение!Иваново,
8 (800) 200-12-37
- Новосибирск,
+7 (383) 212-57-27
- ОТДЫХ И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ В СОЛЕНОМ ОЗЕРЕ АЛТАЯ !с. Гуселетово,
+7 (903) 941-32-12
- Строгое соблюдение качества производимой продукцииОмск,
+7 (3812) 51-41-12
- Армейские палатки, кухни, форменная одежда и снаряжениеМосква,
+7 (495) 989-40-50
- Проектирование и изготовление станков высокого качества!Малоярославец,
+7 (48431) 2-15-09
- Новосибирск,
+7 (906) 194-01-10
- Металлоформы для ЖБИ различной степени сложности - изготовление и проектированиеВеликие Луки,
+7 (911) 351-84-45
- ПРОИЗВОДИМ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА ЖБИ! Гарантия. Качество. Пусконаладка. Обучение. СервисСимферополь,
+7 (978) 839-82-63
- Урумчи,
+86 (991) 8732985
- Официальное представительство SHANGHAI JWELL в РоссииШанхай,
+0086 (21) 37623259
- Дунъин,
18232393633
- Нинбо,
+86 (574) 65889898
- Шицзячжуан,
+86 (130) 51672597
- Харбин,
+86 (81086) 18245337409
- дешёвая цена.высокая точность продукцииШанхай,
+7 (495) 5005691
- Пекин,
+86 (185) 11313848
- Быстро обеспечить качество продукции для потребностей клиентовДунгуань,
+86 (769) 33219610
- Шэньян,
+86 (1580) 4016710
- Цзинчжоу,
18232367311
- Шеньчжоу,
+86 (182) 89855101
- 03.02.2017 - Екатеринбург
МИНСТРОЙ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ПЛАТЕЖКИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ
В квитанциях за ЖКХ появится новый раздел - "потребление при содержании общего имущества в…
- 03.02.2017 - Москва
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- 03.02.2017 - Рязань
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Акция на массажные складные столы
- 02.02.2017 - Орск
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения!
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения, проводя ремонты различного…
- 01.02.2017 - Новосибирск
В продажу поступили ручки для переноса ПЭТ !
Новые позиции в ассортименте - ручки для переноски ПЭТ-бутылок (одинарные и двойные). Цвет - в…
- 01.02.2017 - Екатеринбург
СЧЕТ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЯ
За неправильное начисление платы коммунальщиков начнут штрафовать
- 31.01.2017 - Миасс
Льготный лизинг 2017
Государственная программа льготного лизинга - 2017 Хотите получить в пользование нужный вам…
- 31.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» рада сообщить о расширении ассортимента системы "B5 Combitech" от DKC Компания «Вэлтэкс» рада сообщить о расширении ассортимента системы
Ассортимент системы "B5 Combitech" для монтажных элементов DKC расширили, новое шарнирное крепление…
- 30.01.2017 - Рязань
Повышение цен на металлическую мебель
Повышение касается металлических шкафов, картотек, верстаков
- 27.01.2017 - Курган
Распродажа косилок по прошлогодним ценам!!! Роторная косилка – кусторез с манипулятором К-78М !!!!
Роторная косилка К-78М, предназначена для скашивания трав и мелкого кустарника диаметром до 20мм,…
- 27.01.2017 - Курган
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Оборудование Автогудронатора монтируется в кузов автосамосвала и предназначены для транспортирования…
- 27.01.2017 - Москва
Публикация в журнале International Journal of Current Research
В декабре 2016 года в международном научном журнале International Journal of Current Research была…
- 27.01.2017 - Санкт-Петербург
Покупай больше - плати меньше
Внимание! в продаже появились новые модели! А также, мы увеличили скидки на непромокаемую…
- 25.01.2017 - Москва
Новая изысканная коллекция LUXE Collection для ухода за кожей лица!
LUXE Collection - это эффективное омоложение кожи и новые тенденции в коррекции морщин, вдохновением…
- 20.01.2017 - Екатеринбург
ФАС УТВЕРДИЛА ИНДЕКСАЦИЮ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9…
- 20.01.2017 - Новосибирск
НОВИНКА 2017 ГОДА!
Светодиодные лампы PAR-56/LED24, POOL KING
- 20.01.2017 - Москва
Принимаем заказы на изготовление сувенирной продукции к 8марта, 23февраля, Пасхе
Текстильные подарки с символикой и логотипом Вашей компании - памятные сувениры для сотрудников и…
- 20.01.2017 - Москва
Новинки! Льняные скатерти с различными видами мережки
В феврале поступит Новая Коллекция столового текстиля с различными видами мережки. Новая палитра,…
- 19.01.2017 - Москва
Новинка от EKF уже в продаже в компании «Вэлтэкс»
Компания «Вэлтэкс» представляет новую конструкцию клемм СМК от производителя EKF. Новые конструкции…
- 19.01.2017 - Москва
Акция до конца января 2017г. Дарим скидку 20% на столовый текстиль
Только покупателям с ТП "FiS". C 20% скидкой можно приобрести скатерти и салфетки из ассортимента…
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?