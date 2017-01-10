Статистика системы FIS
Компаний: 217 578
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Городов: 1 488
- Все виды техники по единому номеру телефонаИжевск,
+7 (3412) 77-40-66
- Нержавеющая сталь и цветной металлопрокат Широкий ассортимент, выгодные цены, акции, поставки по всей РоссииМосква,
+7 (495) 781-87-32
- ООО «Производственное объединение «СанТермо» - одна из ведущих российских компаний, специализирующаяся на производстве труб в ппу изоляции, сильфонныхЕкатеринбург,
+7 (800) 700-72-02
- Носки по самым низким ценам!Иваново,
+7 (800) 222-07-49
- Интернет-магазин детских товаров SkipShopМосква,
+7 (499) 409-08-92
- Подольск,
+7 (925) 030-37-88
- Более 10 лет безупречной работы на рынке химических товаровМосква,
+7 (495) 789-47-32
- Товары для животноводства, птицеводства. ВЕТЕРИНАРИЯ. РАСТЕНИЕВОДСТВО Моющие и дезинфицирующие средстваОренбург,
+7 (922) 844-44-83
- ГК "Н М Ц" Изготовление металлоизделий и металлоконструкций. Обеспечиваем своевременное изготовление, доставку и монтажНовосибирск,
+7 (983) 3006556
- Трубы для топлевно-энергетического комплекса и смежных отраслей. Стальные трубы 10Г2, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20СМосква,
+7 (495) 204-12-59
- Щебень, песок, уголь и др. с доставкой! Собственный автопарк. Низкие ценыНовосибирск,
+7 (913) 727-52-15
- Весь спектр услуг в области природопользованияСочи,
+7 (862) 291-25-25
- Маньчжурия,
+86 (0335) 15033583145
- Биньчжоу,
+86 (158106) 14771
- Пекин,
+86 (86) 15711196693
- Качество прежде всего, Репутация первый. Строгий контроль качества, Для высококачественной продукции и хорошее обслуживание для обслуживания клиентовПекин,
+86 (185) 19785340
- Иу,
13058950165
- China Mall - многоязычная торговая платформа для клиентовУхань,
+86 (400) 0997365
- Фошань,
+86 (133) 80043406
- высокое качество-наше обязательство высококлассный сервис-наша миссияЧжэнчжоу,
+86 (0371) 86503282
- Юнкан,
+86 () 13989428238
- Даньдун,
+86 (24) 88045581
- Гуанчжоу,
+86 (186) 76115181
- предлагаем высококачесвенные продукты с кокуренным ценами.Тяньцзинь,
+86 (22) 83719569
- 26.01.2017 - Орск
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения!
ООО "Завод Горных Машин" поддерживает программу импортозамещения, проводя ремонты различного…
- 25.01.2017 - Москва
Новая изысканная коллекция LUXE Collection для ухода за кожей лица!
LUXE Collection - это эффективное омоложение кожи и новые тенденции в коррекции морщин, вдохновением…
- 20.01.2017 - Екатеринбург
ФАС УТВЕРДИЛА ИНДЕКСАЦИЮ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9…
- 20.01.2017 - Новосибирск
НОВИНКА 2017 ГОДА!
Светодиодные лампы PAR-56/LED24, POOL KING
- 20.01.2017 - Москва
Принимаем заказы на изготовление сувенирной продукции к 8марта, 23февраля, Пасхе
Текстильные подарки с символикой и логотипом Вашей компании - памятные сувениры для сотрудников и…
- 20.01.2017 - Москва
Новинки! Льняные скатерти с различными видами мережки
В феврале поступит Новая Коллекция столового текстиля с различными видами мережки. Новая палитра,…
- 19.01.2017 - Москва
Новинка от EKF уже в продаже в компании «Вэлтэкс»
Компания «Вэлтэкс» представляет новую конструкцию клемм СМК от производителя EKF. Новые конструкции…
- 19.01.2017 - Москва
Акция до конца января 2017г. Дарим скидку 20% на столовый текстиль
Только покупателям с ТП "FiS". C 20% скидкой можно приобрести скатерти и салфетки из ассортимента…
- 19.01.2017 - Курган
Дорожно-строительное оборудование. Прошлогодние цены. Термос-бункер РД-925.05 . КОХЕР.
Предназначена для механизации процесса приготовления и укладки литого асфальта при ямочном ремонте…
- 19.01.2017 - Курган
Готовимся к ямочному ремонту дорог. Фреза дорожная ФД-567
Холодное удаление твердых дорожных покрытий — наиболее предпочтительная современная технология для…
- 19.01.2017 - Екатеринбург
ШТРАФБАТАРЕЯ
Как будем по-новому платить за коммунальные услуги Управляющие компании с этого года будут платить…
- 17.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет новинку от DKC
С 15 декабря 2016 года DKC расширил ассортимент своей продукции новыми силовыми трансформаторами,…
- 16.01.2017 - Новосибирск
Практическая конференция
Современные методы управления бизнесом посредством использования уникальных технологий
- 13.01.2017 - Екатеринбург
С НОВЫМ ГОДОМ, ЖКХ
В феврале потребители коммунальных услуг получат новые "платежки". Что в них будет?
- 13.01.2017 - Москва
Кофе в дрип-пакетах в подарок
Кофе в дрип-пакетах в подарок при заказе любого кофе на сумму от 3000 рублей
- 12.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет очередную новинку от VARTON!
Широко известный производитель светотехнического оборудования VARTON запустил серийное производство…
- 12.01.2017 - Благовещенск
Отгрузка запчастей для асфальтного завода АБЗ
Отгрузка запчастей для асфальтного завода АБЗ для строительной компании города Красноярска.
- 11.01.2017 - Екатеринбург
ВАРЯТСЯ В СВОЕМ КОТЛЕ
Принятые Госдумой в первом чтении поправки в закон "О теплоснабжении" призваны сделать отрасль более…
- 10.01.2017 - Благовещенск
В продаже поршневая на двигатель Weichai Вейчай
Компания ООО "Альфа-СПК" предлагает к продаже поршневую на двигатель Weichai.
- 10.01.2017 - Москва
Компания "Вэлтэкс" представляет новинку от EKF!
Ведущий Российский производитель EKF расширил линейку электротехнической продукции и представил на…
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?