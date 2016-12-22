Статистика системы FIS
Компаний: 217 088
Товаров и услуг: 3 244 703
Городов: 1 475
- Маникюрные и педикюрные инструменты Помогать вам - наша работа!Санкт-Петербург,
+7 (921) 354-90-01
- Экономия тепла на 60% это реально! Звоните нам!Сургут,
+7 (3462) 22-88-45
- Единственный производитель трубы ПНД, ПЭ технической в Москве !!!Москва,
+7 (916) 9-888-599
- Все виды оборудования для выделки шкур, высокое качество по доступной цене от производителя!Малоярославец,
+7 (48431) 2-15-09
- Интеллектуальные механические и электронные приводные компоненты 1 500 000 конструктивных вариантов!Санкт-Петербург,
+7 (812) 449-12-68
- Системы безопасности и их элементы. Полный спектр услуг: проектирование, продажа, монтаж и обслуживаниеОмск,
+7 (3812) 790015
- Новосибирск,
+7 (383) 2713306
- Поставка строительного и промышленного оборудования и спецтехники из КитаяБлаговещенск,
+7 (4162) 56-00-86
- Навесное оборудование для КДМ, тракторов и погрузчиков Качественная дорожная, коммунальная, сельхозтехника Услуги сервиса. Переоборудование и ремонтЕкатеринбург,
+7 (343) 207-99-40
- Реализация широкого ряда химической продукции. Лучшие цены, высокое качество, отличный сервис!Дзержинск,
+7 (8313) 37-05-35
- Огромный выбор швейной техники и влажно-теплового оборудования Приятно удивим низкими ценами и высоким качеством сервиса :)Москва,
+7 (495) 669-777-9
- Поставка запасных частей в любую точку РоссииЕкатеринбург,
+7 (343) 382-82-27
- Меня зовут Антон, я из Китая, являюсь представителем компании, занимающейся производством и поставками конвейерных лентЦиндао,
+86 (156) 53298479
- Качество прежде всего, Репутация первый. Строгий контроль качества, Для высококачественной продукции и хорошее обслуживание для обслуживания клиентовПекин,
+86 (185) 19785340
- У нас высокие технологии,богатый ассортимент,разумные ценыШицзячжуан,
+86 (155) 11365916
- Чжэцзян,
+86 (576) 86191889
- Нинбо,
+86 (137) 80020936
- Далянь,
+86 (411) 39551677
- наиболее высококачественных услуг наиболее выгодные ценыХух-Хото,
+86 (1571) 8848243
- Циндао,
+86 (372) 3285008
- Ухань,
15002713798
- Zhiyan Group Work Win Supply Chain Co.,ltd опирается на федерацию импорта и экспорта. Она сосредоточена на международные торговлиВэйфан,
+86 (156) 10276737
- Аньда,
+7 (400) 000000
- Высокое качество, доступное каждому!Пекин,
+86 (10) 51095156
- 16.01.2017 - Новосибирск
Практическая конференция
Современные методы управления бизнесом посредством использования уникальных технологий
- 13.01.2017 - Екатеринбург
С НОВЫМ ГОДОМ, ЖКХ
В феврале потребители коммунальных услуг получат новые "платежки". Что в них будет?
- 13.01.2017 - Москва
Кофе в дрип-пакетах в подарок
Кофе в дрип-пакетах в подарок при заказе любого кофе на сумму от 3000 рублей
- 12.01.2017 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет очередную новинку от VARTON!
Широко известный производитель светотехнического оборудования VARTON запустил серийное производство…
- 12.01.2017 - Благовещенск
Отгрузка запчастей для асфальтного завода АБЗ
Отгрузка запчастей для асфальтного завода АБЗ для строительной компании города Красноярска.
- 11.01.2017 - Екатеринбург
ВАРЯТСЯ В СВОЕМ КОТЛЕ
Принятые Госдумой в первом чтении поправки в закон "О теплоснабжении" призваны сделать отрасль более…
- 10.01.2017 - Благовещенск
В продаже поршневая на двигатель Weichai Вейчай
Компания ООО "Альфа-СПК" предлагает к продаже поршневую на двигатель Weichai.
- 10.01.2017 - Москва
Компания "Вэлтэкс" представляет новинку от EKF!
Ведущий Российский производитель EKF расширил линейку электротехнической продукции и представил на…
- 09.01.2017 - Орск
Остатки на складе
В наличии на складе более 5000 наименований запчастей для щековых и конусных дробилок. Гарантия.
- 09.01.2017 - Подольск
Подрулевой переключатель света и габаритов для погрузчика Komatsu
Зиппартс продаёт запасные части электрической системы для вилочных погрузчиков.
- 09.01.2017 - Екатеринбург
НЕ ПОСТАВИЛ СЧЕТЧИК ВОДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА - ПЛАТИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОСЕДИ
В наших квитанциях появилась новая жилищная услуга - общедомовые нужды. Это освещение и обогрев…
- 30.12.2016 - Екатеринбург
С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Дорогие друзья! От имени нашей компании хочется поздравить всех наших постоянных и случайных…
- 29.12.2016 - Санкт-Петербург
С Новым Годом!
Шинный центр "Эксклюзив" поздравляет Вас с Новым Годом.
- 28.12.2016 - Екатеринбург
МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Зависимость энергетической отрасли страны от иностранных технологий находится на критическом уровне,…
- 27.12.2016 - Москва
С наступающим Новым 2017 годом и Рождеством от "Вэлтэкс"!!!
Коллектив компании «Вэлтэкс» поздравляет всех с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!!! График…
- 27.12.2016 - Казань
Повышение цен в январе 2017 года
Повышение цен в январе 2017 года!
- 27.12.2016 - Москва
Повышение цен в январе 2017 года
Уважаемые клиенты! Информируем Вас о предстоящем повышении цен в январе 2017 года!
- 27.12.2016 - Миасс
С наступающим Новым годом!
Дорогие коллеги, партнеры, клиенты, в преддверии Нового года хочется пожелать вам одного — успеха!…
- 26.12.2016 - Екатеринбург
ТЕПЛАЯ БЕСЕДА О ТЕПЛЫХ ПОЛАХ
В минувший четверг в Тюменском офисе компании Альфаснаб прошло обучение по продаже кабельных и…
- 22.12.2016 - Москва
Компания «Вэлтэкс» представляет, обновление и расширение линейки навесных шкафов EKF
В ассортименте щитов учета серии (ЩУ IP54) от EKF появились две новые коробки с защитным козырьком…
11.11.2015: Маркет заявок: покупатели еще ближе!
На портале открылся Маркет заявок - общий список заказов от посетителей, предоставляемый зарегистрированным компаниям. Маркет расположен во вкладке Заявки и статистика в панели управления компании. Каждая компания вправе откликнуться на данную заявку и связаться с покупателем.
Теперь для всех значимых страниц личного сайта возможно вручную настроить SEO-поля: заголовок, описание и ключевые слова. Настроить можно на странице Настроить сео для сайта в панели управления и отдельных страницах.
15.10.2015: Новые удобные заявки!
Для удобства пользования системой мы ввели несколько функций: 1. Пометить заявку как обработанную. 2. Написать пользователю онлайн.
29.05.2015: Увеличьте охват аудитории в 4 раза с информерами!
У Вас появилась новая возможность продвинуть свои товары и услуги и увеличить трафик посетителей на сайт - информеры. Информеры - это эффективный вид рекламы Ваших товаров в 10 разделах каталога FIS.ru и на карточках товаров Ваших конкурентов! Подробности уточняйте у менеджеров.
В каталоге FIS.ru более 976 тыс товаров. Как потребителю узнать – достоверная ли информация опубликована на сайте? Реально ли существует компания или это просто фейк?
Каждый зарегистрированный пользователь сайта может попробовать себя в роли дизайнера и самостоятельно выбрать цвета или «сверстать» — расположить информацию на персональном сайте в нужной последовательности.
Мешает контекстная реклама, рассказывающая об услугах конкурентов на вашем персональном сайте? Вы можете самостоятельно удалить ее
28.05.2014: Как возглавить рейтинг лучших? 100% попадание
Для пользователей портала мы отбираем самое лучшее. Мы экономим их время и нервы, предоставляя на запрос о конкретном товаре самую полную информацию. Хотите, чтобы ваш товар занимал верхние строчки запроса?
20.05.2014: Укажите правильный адрес!
На портале FIS.ru появилась возможность подключить внешний домен. Как это сделать, какая от него польза и у кого есть возможность получить «красивый адрес»?
16.05.2014: FIS.ru осваивает новые рынки
Представители FIS.ru приняли участие в крупнейшей выставке E-commerce, прошедшей в Китае.
13.05.2014: Мгновенная реакция
Как увеличить продажи, сэкономить время и нервы? Вовремя дать обратную связь потенциальному покупателю!Если вам нужны продажи, если вы заботитесь о качестве сервиса, установите на личный сайт на портале FIS.ru онлайн-консультант.
30.04.2014: Как не сбиться с правильного пути
Чем проще навигация, тем быстрее пользователь найдет нужный ему товар/услугу. Поэтому на портале FIS.ru теперь имеется поиск по товарам/услугам на персональном сайте.
29.04.2014: Телефончик не подскажете? Как увеличить продажи
Теперь на портале FIS.ru можно указать еще больше контактной информации о вашей компании. Чем больше точек соприкосновения с клиентом, тем выше конверсия. Не пожалейте пары минут – заполните все блоки
24.04.2014: Секрет успеха ваших товаров
Разместили товар/услугу на fis.ru, но популярности у потребителей вам это не добавило? Возможно вас просто не рассмотрели. Покажите свой товар лицом — добавьте 5 дополнительных фотографий. Как это сделать?